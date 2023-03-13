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Моторинъ Михаилъ

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Мать: Моторина Анна Матвеева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Моторинъ Степанъ

Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Моторинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторина Ирина Алексеева

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