Моторинъ Михаилъ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Моторинъ Авдей Евдокимъ
Мать: Моторина Анна Матвеева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Моторинъ Степанъ
Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Моторинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Моторина Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моторина Ирина Алексеева