Моторина Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Сын: Моторинъ Кузьма
Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Моторинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Моторинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Каргина (Моторина) Настасья
Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан