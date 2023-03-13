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Моторина Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Моторинъ Кузьма

Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Моторинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Моторинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Каргина (Моторина) Настасья

Отец ребёнка: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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