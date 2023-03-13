Моторина Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторина Ирина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Моторинъ Степанъ

Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Моторинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Михаилъ

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