Моторина Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Моторинъ Степанъ
Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Моторинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Моторинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моторинъ Михаилъ