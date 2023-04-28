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Горинъ Петръ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Горинъ Дмитрий Афонасьевъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горина Прасковья Карпова

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