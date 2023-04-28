Горинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Горинъ Дмитрий Афонасьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Горинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горина Прасковья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горина Прасковья Карпова