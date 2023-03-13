Горинъ Дмитрий Афонасьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горинъ Дмитрий Афонасьевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Горинъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Горинъ Григорий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Горинъ Павелъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Горинъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1759
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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