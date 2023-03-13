Горинъ Дмитрий Афонасьевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1759
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Горинъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Горинъ Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Горинъ Павелъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горинъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1759
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан