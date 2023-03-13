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Горина Прасковья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горинъ Петръ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Горина) Пелагея

Отец ребёнка: Горинъ Петръ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Горина) Анна

Отец ребёнка: Горинъ Петръ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Горина) Ирина

Отец ребёнка: Горинъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Горинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горинъ Петръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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