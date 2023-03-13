Горина Прасковья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горинъ Петръ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Горина) Пелагея
Отец ребёнка: Горинъ Петръ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Горина) Анна
Отец ребёнка: Горинъ Петръ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Горина) Ирина
Отец ребёнка: Горинъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Горинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горинъ Петръ