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(Горина) Анна
(Горина) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Пол
Женский
Отец
Горинъ Петръ
1727 г.р.
Мать
Горина Прасковья Карпова
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Горинъ Петръ
Мать:
Горина Прасковья Карпова
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