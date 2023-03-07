Посконин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884
Отец: Посконин Андрей Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1906
Сын: Посконин Никодим Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
03.03.1913
Сын: Посконин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1915
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
11.04.1917
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Рождение ребёнка
22.05.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно