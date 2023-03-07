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Посконин Василий Андреевич

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1884

Отец: Посконин Андрей Семёнович

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1906

Сын: Посконин Никодим Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Посконин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Демидово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1915

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
11.04.1917

Сын: Посконин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
22.05.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Посконина Александра Максимовна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посконина Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно
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