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Посконина (Ананьина) Марфа Никитина

Место рождения

Ключищи, Богородского района

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ананьина Никита Козмин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посконин Андрей Семёнович

Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Посконин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: (Посконина) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1891

Дочь: Емельянова (Посконина) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Посконин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1901

Сын: Посконин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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