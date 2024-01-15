Посконина (Ананьина) Марфа Никитина
Место рожденияКлючищи, Богородского района
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ананьина Никита Козмин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1884
Сын: Посконин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: (Посконина) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
16.03.1891
Дочь: Емельянова (Посконина) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
04.03.1899
Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович
Рождение ребёнка
10.05.1901
Отец ребёнка: Посконин Андрей Семёнович
Смерть
Неизвестно