Посконин Павел Васильевич
Место рожденияГорьковская обл., Богородский р-н, д. Демидово
Дата рождения03.03.1913
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1913
Горьковская обл., Богородский р-н, д. Демидово
Военная служба
26.06.1941
Богородский РВК, Горьковская обл., Богородский р-н
Смерть
06.03.1944
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Пустошкинский р-н, д. Стайки, севернее, 800 м