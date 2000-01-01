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Посконин Павел Васильевич

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Место рождения

Горьковская обл., Богородский р-н, д. Демидово

Дата рождения

03.03.1913

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1913

Отец: Посконин Василий Андреевич

Мать: Посконина Александра Максимовна

Горьковская обл., Богородский р-н, д. Демидово
Военная служба
26.06.1941
Богородский РВК, Горьковская обл., Богородский р-н
Смерть
06.03.1944
Похороны
Неизвестно
Калининская обл., Пустошкинский р-н, д. Стайки, севернее, 800 м
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