Арапова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Арапова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Арапов Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно