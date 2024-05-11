Арапова Анна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Арапова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Арапова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Арапов Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Арапов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Арапов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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