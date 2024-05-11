Арапов Василий Григорьевич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арапов Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Арапов Григорий Иванович

Мать: Гнеушева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Арапова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Арапов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Арапов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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