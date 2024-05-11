Арапов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арапова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Арапова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Арапов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Арапова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно