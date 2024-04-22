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Мельниченко Гавриил Степанович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

26.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1805

Отец: Мельниченко Степан Иванович

Мать: Мельниченко Анна Акимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Z-F?i=717&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шевченко Зиновия Гаврииловна

Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Мельниченко Прасковья Гаврииловна

Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Мельниченко Константин Гавриилович

Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Мельниченко Александра Гаврииловна

Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойченко Акулина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниченко Варвара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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