Мельниченко Гавриил Степанович
Место рождения
Дата рождения26.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1805
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36Z-F?i=717&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шевченко Зиновия Гаврииловна
Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мельниченко Прасковья Гаврииловна
Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Мельниченко Константин Гавриилович
Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Мельниченко Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Мельниченко Варвара Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно