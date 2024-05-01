Шевченко (Мельниченко) Зиновия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Мельниченко) Зиновия Гаврииловна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Мельниченко Гавриил Степанович

Мать: Мельниченко (Козаченко) Варвара Афанасьевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Шевченко Ефим

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WR-P?i=376&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Шевченко Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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