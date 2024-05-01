Шевченко (Мельниченко) Зиновия Гаврииловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Бракосочетание
20.10.1846
Муж: Шевченко Ефим
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WR-P?i=376&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Шевченко Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Шевченко Ефим
Смерть
Неизвестно