Лихачёва Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Сын: Лихачёв Василий Андреевич
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно