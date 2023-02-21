Лихачёва Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Лихачёв Яков Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Сын: Лихачёв Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Лихачёв Андрей Гаврилович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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