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Лихачёв Яков Андреевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1830 и 1831

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1786 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831

Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
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