Лихачёв Яков Андреевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1830 и 1831
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831
Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия