Лихачёв Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1786
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800
Сын: Лихачёв Евстрат Андреевич
Мать ребёнка: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Мать ребёнка: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Лихачёв Климент Андреевич
Мать ребёнка: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812 ст.
Мать ребёнка: Лихачёва Марина
Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816
Мать ребёнка: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Сын: Лихачёв Василий Андреевич
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно