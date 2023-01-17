Лихачёв Андрей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Андрей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1786

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1741 г.р.

Дети

Между 1799 и 1800 г.р.
Между 1802 и 1803 г.р.
Между 1805 и 1806 г.р.
Между 1811 и 1812 г.р.
Между 1815 и 1816 г.р.
Между 1827 и 1828 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1786

Отец: Лихачёв Гавриил Васильевич

Мать: Лихачёва Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1800

Сын: Лихачёв Евстрат Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Лихачёв Наум Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Лихачёв Климент Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812 ст.

Сын: Лихачёв Арефий Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Марина

Дубники, Касевская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1816

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1831

Сын: Лихачёв Яков Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Сын: Лихачёв Егор Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Сын: Лихачёв Василий Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Лихачёва Авдотья

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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