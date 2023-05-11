Зачупейко Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1902
Дата смерти28.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902
Отец: Зачупейко Яков Емельянов
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1924
Сын: Зачупейко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Зачупейко Матрена Феоктистовна
Место жительства
Около 1927
Шимкент, Сайрамский район, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Иван
Мать ребёнка: Зачупейко Матрена Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сайрамский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н
Смерть
28.02.1942
Смоленская область, Россия
Пропал без вести