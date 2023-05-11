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Зачупейко Григорий Яковлевич

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Место рождения

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.04.1902

Дата смерти

28.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1902

Отец: Зачупейко Яков Емельянов

Мать: Васса Иванова

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Зачупейко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Зачупейко Матрена Феоктистовна

Место жительства
Около 1927
Шимкент, Сайрамский район, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Иван

Мать ребёнка: Зачупейко Матрена Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зачупейко Матрена Феоктистовна

Военная служба
Неизвестно
Сайрамский РВК, Казахская ССР, Южно-Казахстанская обл., Сайрамский р-н
Смерть
28.02.1942
Смоленская область, Россия
Пропал без вести
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