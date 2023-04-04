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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.1892

Сын: Зачупейко Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Зачупейко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов

Рождение ребёнка
13.02.1898

Сын: Зачупейко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов

Рождение ребёнка
05.04.1902

Сын: Зачупейко Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зачупейко Яков Емельянов

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