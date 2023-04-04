Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.?.1892
Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов
Рождение ребёнка
20.08.1893
Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов
Рождение ребёнка
13.02.1898
Сын: Зачупейко Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов
Рождение ребёнка
05.04.1902
Сын: Зачупейко Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Зачупейко Яков Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно