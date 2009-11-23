Ремнева (Тупикова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения12.01.1919
Дата смерти23.11.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1938
Отец ребёнка: Ремнев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1953
Дочь: Данилова Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Большаков Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2009