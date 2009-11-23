Ремнева (Тупикова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнева (Тупикова) Александра Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.01.1919

Дата смерти

23.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1938

Сын: Ремнев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Ремнев Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1953

Дочь: Данилова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Большаков Борис Александрович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремнев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Борис Александрович

Смерть
23.11.2009
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
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