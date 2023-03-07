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Каурцева Александра Святославовна

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Место рождения

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

06.08.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900 ст.

Отец: Каурцев Святослав Николаевич

Мать: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: надзиратель Барнаульского духовного училища студент семинарии Сергей Николаевич Каурцев, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения сов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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