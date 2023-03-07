Каурцева Александра Святославовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900 ст.
Восприемники: надзиратель Барнаульского духовного училища студент семинарии Сергей Николаевич Каурцев, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения сов... Показать все
Смерть
Неизвестно