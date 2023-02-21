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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1328Серый Ключ (Предтеченское), с. каз.при руч. Нор-Ломове и оз. Кобяке.111569340345Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
777. Серый Ключ, село бывшее государственное, при речке Нор-Ломове, дворов 106, жителей 755, церковь православная, часовня, постоялый двор
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688781Серый Ключсело53°36'43°32'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Кувак-Никольский сельсовет
56651419131с Серый Ключсело