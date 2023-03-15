Дукальский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дукальский Иван Франц
Мать: Дукальская Богумила
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дукальский Станислав Иосифович
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Рождение ребёнка
19.06.1889
Сын: Дукальский Александр Иосифович
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дукальский Адам Иосифович
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Юзефа
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гелена
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дукальская Мария
Смерть
Неизвестно