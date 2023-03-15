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Дукальский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дукальский Иван Франц

Мать: Дукальская Богумила

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дукальский Станислав Иосифович

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Рождение ребёнка
19.06.1889

Сын: Дукальский Александр Иосифович

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дукальский Адам Иосифович

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Юзефа

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гелена

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дукальская Мария

Смерть
Неизвестно
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