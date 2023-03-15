(Дукальская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дукальская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Дукальский Иосиф

Мать: Дукальская Мария

Смерть
Неизвестно
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