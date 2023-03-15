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(Дукальская) Мария
(Дукальская) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дукальский Иосиф
1859 г.р.
Мать
Дукальская Мария
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Дукальский Иосиф
Мать:
Дукальская Мария
Смерть
Неизвестно
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