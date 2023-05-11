Алексей Ефимов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ефим Ермолаев
Мать: Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Марья Титова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Марья Титова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Марья Титова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Марья Титова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Марья Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Титова
Смерть
Неизвестно