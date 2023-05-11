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Алексей Ефимов

Место рождения

Станково, Быковская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ефим Ермолаев

Мать: Марфа Егорова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Титова

Смерть
Неизвестно
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