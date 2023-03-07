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Максим Алексеевич

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Место рождения

Станково, Быковская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Алексей Ефимов

Мать: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Павел Максимович

Мать ребёнка: Матрена Ефимовна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Евфимий Максимович

Мать ребёнка: Матрена Ефимовна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Максимович

Мать ребёнка: Матрена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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