Максим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Алексей Ефимов
Мать: Марья Титова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Павел Максимович
Мать ребёнка: Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Евфимий Максимович
Мать ребёнка: Матрена Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Максимович
Мать ребёнка: Матрена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ефимовна
Смерть
Неизвестно