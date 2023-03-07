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Петр Алексеевич

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Место рождения

Станково, Быковская волость, Тверской уезд

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алексей Ефимов

Мать: Марья Титова

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
05.04.1884

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Неонила Яковлевна

Станково, Быковская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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