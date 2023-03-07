Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Алексей Ефимов
Мать: Марья Титова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
05.04.1884
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Неонила Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Яковлевна
Смерть
Неизвестно