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Горбатенко Павел Никитич

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбатенко Никита Матвеевич

Мать: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Сын: Горбатенко Алексей Павлович

Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.

Дочь: Горбатенко Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1880 ст.

Сын: Горбатенко Павел Павлович

Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатенко Прасковья Леоновна

Смерть
Неизвестно