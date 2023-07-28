Горбатенко Павел Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбатенко Никита Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Сын: Горбатенко Алексей Павлович
Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.
Дочь: Горбатенко Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна
Рождение ребёнка
26.06.1880 ст.
Сын: Горбатенко Павел Павлович
Мать ребёнка: Горбатенко Прасковья Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно