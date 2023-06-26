Горбатенко Прасковья Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Сын: Горбатенко Алексей Павлович
Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.
Дочь: Горбатенко Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич
Рождение ребёнка
26.06.1880 ст.
Сын: Горбатенко Павел Павлович
Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно