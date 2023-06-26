Горбатенко Прасковья Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатенко Прасковья Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Сын: Горбатенко Алексей Павлович

Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1878 ст.

Дочь: Горбатенко Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1880 ст.

Сын: Горбатенко Павел Павлович

Отец ребёнка: Горбатенко Павел Никитич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатенко Павел Никитич

Смерть
Неизвестно