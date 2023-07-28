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Горбатенко Никита Матвеевич

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

22.12.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Горбатенко Константин Никитич

Мать ребёнка: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатенко Павел Никитич

Мать ребёнка: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбатенко Трофим Никитич

Мать ребёнка: не указана

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.12.1871 ст.
Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд