Горбатенко Никита Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти22.12.1871 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Горбатенко Константин Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбатенко Трофим Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.12.1871 ст.