Бугаец Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бугаец Ефим Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
09.11.1863 ст.
Дочь: Гончаренко Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Бугаец Мария Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Рождение ребёнка
?.05.1868
Рождение ребёнка
24.05.1869 ст.
Сын: Бугаец Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Бугаец Мария Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Восприемник
29.03.1871 ст.
Матрона Никитична (Чернышева) Фирст
Восприемник
01.03.1875 ст.
Иван Павлович Чичикало
Восприемник
16.08.1877 ст.
Андрей Павлович Чичикало
Восприемник
03.09.1877 ст.
Иван Тимофеевич Михайличенко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугаец Мария Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно