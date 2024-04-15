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Бугаец Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бугаец Ефим Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
09.11.1863 ст.

Дочь: Гончаренко Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Бугаец Мария Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Рождение ребёнка
?.05.1868

Сын: Бугаец Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1869 ст.

Сын: Бугаец Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Бугаец Мария Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Восприемник
29.03.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Никитична (Чернышева) Фирст
Восприемник
01.03.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Павлович Чичикало
Восприемник
16.08.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Павлович Чичикало
Восприемник
03.09.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Тимофеевич Михайличенко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаец Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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