(Бугаец) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
09.10.1882 ст.
Яков Семенович Белокур
Восприемник
27.10.1882 ст.
Анастасия Ильинична (Бугайцева) Котенко
Восприемник
01.11.1884 ст.
Демьян Федорович Черненко
Восприемник
03.11.1884 ст.
Степанида Ильинична Бугаец
Смерть
Неизвестно