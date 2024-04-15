(Бугаец) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бугаец) Агриппина Васильевна

(Бугаец) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.10.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Семенович Белокур
Восприемник
27.10.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Ильинична (Бугайцева) Котенко
Восприемник
01.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Демьян Федорович Черненко
Восприемник
03.11.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Степанида Ильинична Бугаец
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close