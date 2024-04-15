Гончаренко (Бугайцова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Бугайцова) Матрона Васильевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
09.11.1863 ст.

Отец: Бугаец Василий Ефимович

Мать: Бугаец Мария Алексеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Муж: Гончаренко Григорий Лукьянович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Дочь: Гончаренко Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1887 ст.

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.

Сын: Гончаренко Пантелеймон Григорьевич

Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович

Кровное, Сумська область
Восприемник
28.05.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Григорьевич Гончаренко
Восприемник
11.09.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Надежда Евдокимовна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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