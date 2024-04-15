Гончаренко (Бугайцова) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
09.11.1863 ст.
Отец: Бугаец Василий Ефимович
Мать: Бугаец Мария Алексеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ15-7?i=607&cc=3511744
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Дочь: Гончаренко Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1887 ст.
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
09.09.1890 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович
Рождение ребёнка
25.07.1893 ст.
Сын: Гончаренко Пантелеймон Григорьевич
Отец ребёнка: Гончаренко Григорий Лукьянович
Восприемник
28.05.1897 ст.
Никита Григорьевич Гончаренко
Восприемник
11.09.1897 ст.
Надежда Евдокимовна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно