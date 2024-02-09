Гончаренко Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.03.1885 ст.
Дата смерти19.12.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Лукьян Васильевич Бугаец, Ксения Васильевна Бугаец
Смерть
19.12.1885 ст.
Причина смерти: от кашля | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P6-9?i=319&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.12.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XRX7?i=704&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище