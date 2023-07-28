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Колотов Николай Кириллович

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

26.11.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912 ст.

Отец: Колотов Кирилл Кузьмич

Мать: Колотова Лидия Яковлевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
06.12.1912 ст.
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Колотова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Евдокия Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно