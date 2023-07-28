Колотов Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.11.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1912 ст.
Отец: Колотов Кирилл Кузьмич
Мать: Колотова Лидия Яковлевна
Крещение
06.12.1912 ст.
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Колотова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно