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Колотова Лидия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Колотов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1910 ст.

Сын: Колотов Георгий Кириллович

Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Сын: Колотов Николай Кириллович

Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1915 ст.

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Кирилл Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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