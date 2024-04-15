Колотова Лидия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1910 ст.
Сын: Колотов Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Сын: Колотов Николай Кириллович
Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
05.09.1915 ст.
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Колотов Кирилл Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно