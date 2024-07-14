Христофорова Матрёна Максимовна 17.05.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХристофорова Матрёна Максимовна

Христофорова Матрёна Максимовна

Место рождения

Сухарево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

17.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878

Отец: Максим Семёнович

Мать: Марина Ивановна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Крещение
18.05.1878
Сухарево, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
21.11.1897

Муж: Христофоров Иван Васильевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1901

Сын: Христофоров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1909

Дочь: Христофорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Христофоров Константин Иванович

Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич

Федоскино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.