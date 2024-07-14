Христофорова Матрёна Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878
Отец: Максим Семёнович
Мать: Марина Ивановна
Крещение
18.05.1878
Бракосочетание
21.11.1897
Рождение ребёнка
17.07.1901
Сын: Христофоров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1909
Дочь: Христофорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1914
Сын: Христофоров Константин Иванович
Отец ребёнка: Христофоров Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно