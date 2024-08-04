Христофоров Константин Иванович 14.06.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Христофоров Константин Иванович

Место рождения

Федоскино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Христофоров Иван Васильевич

Мать: Христофорова Матрёна Максимовна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Крещение
14.06.1914
Федоскино, Мытищи, Московская область
Призыв на военную службу
12.07.1936
Вступление в партию
1940
Член ВКП/б
Военная награда
15.10.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
05.11.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
02.06.1951
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.12.1956
Орден Красного Знамени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1989

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