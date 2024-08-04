Христофоров Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Крещение
14.06.1914
Призыв на военную службу
12.07.1936
Вступление в партию
1940
Член ВКП/б
Военная награда
15.10.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
05.11.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
02.06.1951
Орден Красной Звезды
Военная награда
30.12.1956
Орден Красного Знамени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1989