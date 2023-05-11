Петухов Семен Афанасiев
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Петухов Афанасий Ефтефеев
Мать: Стефанида Васильева
Бракосочетание
20.01.1846
Жена: Стерхова Фекла Козмина
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Стерхова Фекла Козмина
Рождение ребёнка
05.05.1850
Мать ребёнка: Стерхова Фекла Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно