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Петухов Семен Афанасiев

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Петухов Афанасий Ефтефеев

Мать: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1846

Жена: Стерхова Фекла Козмина

Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Стерхова Фекла Козмина

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1850

Сын: Петухов Николай Семенов

Мать ребёнка: Стерхова Фекла Козмина

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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