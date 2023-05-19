Петухов Афанасий Ефтефеев
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Петухов Ефтефей Алексеев
Мать: Анна Борисова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Назарiй Афанасiев
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Александра Афанасiева
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Пелагiя Афанасiева
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Марфа Афанасiева
Мать ребёнка: Стефанида Васильева
Смерть
Неизвестно