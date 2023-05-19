Петухов Афанасий Ефтефеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Афанасий Ефтефеев

Место рождения

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Петухов Ефтефей Алексеев

Мать: Анна Борисова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петухов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Петухов Семен Афанасiев

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Назарiй Афанасiев

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Александра Афанасiева

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Пелагiя Афанасiева

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Марфа Афанасiева

Мать ребёнка: Стефанида Васильева

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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