(Петухова) Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Назарiй Афанасiев
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Александра Афанасiева
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Пелагiя Афанасiева
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Марфа Афанасiева
Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев
Смерть
Неизвестно