(Петухова) Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Петухов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Петухов Семен Афанасiев

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Назарiй Афанасiев

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Александра Афанасiева

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Пелагiя Афанасiева

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Марфа Афанасiева

Отец ребёнка: Петухов Афанасий Ефтефеев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно