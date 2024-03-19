Стерхова (Петухова) Фекла Козмина
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Стерхов Кузма Тимофеев
Мать: Евдокiя Сергiева
Бракосочетание
20.01.1846
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Петухов Семен Афанасiев
Рождение ребёнка
05.05.1850
Отец ребёнка: Петухов Семен Афанасiев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно