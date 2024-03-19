Стерхова (Петухова) Фекла Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхова (Петухова) Фекла Козмина

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Стерхов Кузма Тимофеев

Мать: Евдокiя Сергiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1846

Муж: Петухов Семен Афанасiев

Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Петухов Семен Афанасiев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1850

Сын: Петухов Николай Семенов

Отец ребёнка: Петухов Семен Афанасiев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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