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Смирнова Евдокия Сергеевна

Место рождения

Введенское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

22.05.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенское, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
08.11.1874 ст.

Муж: Смирнов Дмитрий Никитич

Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1879 ст.

Сын: Смирнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич

Барыбино, Домодедово, Московская область
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №1693, стр. 569
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.

Дочь: Сёмичева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич

Барыбино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.1894 или 25.12.1893 ст.

Дочь: Петрова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич

Барыбино, Домодедово, Московская область
день рождения отмечали 8 января (по новому стилю, видимо). на памятнике д.р. указана 08.01.1894г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич

Барыбино, Домодедово, Московская область
Смерть
22.05.1918 ст.
Барыбино, Домодедово, Московская область
Похороны
25.05.1918 ст.
Барыбино, Домодедово, Московская область
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