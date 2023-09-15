Смирнова Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смерти22.05.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1874 ст.
Рождественский, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1879 ст.
Сын: Смирнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №1693, стр. 569
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.
Дочь: Сёмичева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
08.01.1894 или 25.12.1893 ст.
Дочь: Петрова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич
день рождения отмечали 8 января (по новому стилю, видимо). на памятнике д.р. указана 08.01.1894г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий Никитич
Смерть
22.05.1918 ст.
Похороны
25.05.1918 ст.