Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1894
Дата смерти27.06.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894
Отец: Смирнов Дмитрий
Мать: не указана
место и дата рождения требует уточнения. в метриках Архангельской и 10 ближайших церквей за 1894 год запись не найдена. вероятно 8 января 1894 - по новому стилю. искать по старому стилю - 26 (27) дек... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1926
Дочь: Петрова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Лунькова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Петров Василий Васильевич
Смерть
27.06.1976
Похороны
Неизвестно
Михнево, Ступино, Московская область