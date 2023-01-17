Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Смирнова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1894

Дата смерти

27.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894

Отец: Смирнов Дмитрий

Мать: не указана

место и дата рождения требует уточнения. в метриках Архангельской и 10 ближайших церквей за 1894 год запись не найдена. вероятно 8 января 1894 - по новому стилю. искать по старому стилю - 26 (27) дек... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1926

Дочь: Петрова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Васильевич

Парышево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Лунькова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Петров Василий Васильевич

Парышево, Домодедово, Московская область
Смерть
27.06.1976
Парышево, Домодедово, Московская область
Похороны
Неизвестно
Михнево, Ступино, Московская область
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