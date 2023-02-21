Смирнов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1894
Дочь: Петрова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
место и дата рождения требует уточнения. в метриках Архангельской и 10 ближайших церквей за 1894 год запись не найдена. вероятно 8 января 1894 - по новому стилю. искать по старому стилю - 26 (27) дек... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семечева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно