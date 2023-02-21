Смирнов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1894

Дочь: Петрова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

место и дата рождения требует уточнения. в метриках Архангельской и 10 ближайших церквей за 1894 год запись не найдена. вероятно 8 января 1894 - по новому стилю. искать по старому стилю - 26 (27) дек... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семечева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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