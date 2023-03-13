Самохина (Овчинникова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Овчинникова) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Овчинниковъ Никита

Мать: ?

Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Самохинъ Петръ

Рождение ребёнка
22.10.1843

Сын: Самохинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.11.1845

Сын: Самохинъ Платонъ

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.08.1847

Сын: Самохинъ Лаврентий

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.07.1848

Сын: Самохинъ Андрей

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
04.01.1851

Дочь: Самохина Феона

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
09.05.1853

Сын: Самохинъ Николай

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
09.07.1854

Сын: Самохинъ Владиміръ

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Валявина Меланья

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Самохинъ Василий

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1862

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1867

Дочь: Самохина Татьяна

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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