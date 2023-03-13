Самохина (Овчинникова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Овчинниковъ Никита
Мать: ?
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.10.1843
Сын: Самохинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.11.1845
Сын: Самохинъ Платонъ
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.08.1847
Сын: Самохинъ Лаврентий
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.07.1848
Сын: Самохинъ Андрей
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
04.01.1851
Дочь: Самохина Феона
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
09.05.1853
Сын: Самохинъ Николай
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
09.07.1854
Сын: Самохинъ Владиміръ
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Валявина Меланья
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
03.08.1859
Сын: Самохинъ Василий
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1862
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1867
Дочь: Самохина Татьяна
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан