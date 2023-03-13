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(Самохина) Анна
(Самохина) Анна
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
08.12.1862
Пол
Женский
Отец
Самохинъ Петръ
1824 г.р.
Мать
Самохина (Овчинникова) Ефросинья
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.12.1862
Отец:
Самохинъ Петръ
Мать:
Самохина Ефросинья
Михайловка
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