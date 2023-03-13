(Самохина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самохина) Анна

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

08.12.1862

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1862

Отец: Самохинъ Петръ

Мать: Самохина Ефросинья

Михайловка
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