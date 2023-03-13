Самохинъ Андрей
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.07.1848
Дата смерти25.03.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1848
Отец: Самохинъ Петръ
Мать: Самохина Ефросинья
Михайловка
Бракосочетание
05.07.1866
Рождение ребёнка
16.07.1867
Сын: Самохинъ Илья
Мать ребёнка: Григорьева Самохина Марианна
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.03.1868
Троицкъ