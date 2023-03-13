Самохинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Андрей

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.07.1848

Дата смерти

25.03.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1848

Отец: Самохинъ Петръ

Мать: Самохина Ефросинья

Михайловка
Бракосочетание
05.07.1866

Жена: Григорьева Самохина Марианна

Рождение ребёнка
16.07.1867

Сын: Самохинъ Илья

Мать ребёнка: Григорьева Самохина Марианна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.03.1868
Троицкъ
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