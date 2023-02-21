Караваева (Тугова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева (Тугова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976

Отец: Тугов Виктор Игнатьевич

Мать: Тугова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
03.03.2003

Дочь: Караваева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Караваев Михаил Александрович

Бракосочетание
07.07.2012

Муж: Караваев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
02.12.2014

Сын: Караваев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Караваев Михаил Александрович

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