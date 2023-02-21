Караваева (Тугова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1976
Отец: Тугов Виктор Игнатьевич
Мать: Тугова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
03.03.2003
Дочь: Караваева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Караваев Михаил Александрович
Бракосочетание
07.07.2012
Рождение ребёнка
02.12.2014
Сын: Караваев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Караваев Михаил Александрович