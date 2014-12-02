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Караваев Фёдор Михайлович
Караваев Фёдор Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Караваев Михаил Александрович
1980 г.р.
Мать
Караваева (Тугова) Наталья Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2014
Отец:
Караваев Михаил Александрович
Мать:
Караваева Наталья Викторовна
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